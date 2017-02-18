掛趙天麟競選帆布 父子檔5樓高墜落不治

郭姓父子檔在5樓高懸掛競選帆布，不慎摔落地面，當場死亡。(劉宥廷攝)

警方說，據現場目擊工人指出，3名工人在中華、五福路圓環懸掛競選形象廣告大型帆布，突然一陣強風，導致在高處固定帆布的郭姓父子墜落地面。(劉宥廷攝)

郭妻難掩哀傷，幾乎說不出話。(劉宥廷攝)

目擊工人在警所做筆錄。(劉宥廷攝)

60歲、33歲郭姓父子檔18日早上在高雄市區中華、五福圓環旁的1處5樓高外牆懸掛民進黨立法委員趙天麟競選帆布時，不慎從5樓摔落地面，另名工人在旁幫忙拉帆布，突聽到碰碰聲響，才知道父子檔倒在人行磚道上；警消獲報到場，見狀躺在地面上的2人因頭部重創當場死亡，事發原因將由勞檢處調查釐清。

警方說，據現場目擊工人指出，3名工人在中華、五福路圓環懸掛競選形象廣告大型帆布，突然一陣強風，導致在高處固定帆布的郭姓父子墜落地面。郭妻得知父子噩耗，哀痛說「自己壓力很大，父子每天出去工作都提心吊膽」。

郭妻難掩哀傷，幾乎說不出話，她說，丈夫從事架帆布工作10多年，兒子畢業後工作情形不順，也想跟隨父親做這行，當時就力勸小孩不要，沒想到，小孩仍堅持，這樣一做也4年多，結果連命都丟了。

(中時)