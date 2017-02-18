吳亦凡蔣勁夫 NBA全明星名人賽秀球技
吳亦凡、蔣勁夫在台北時間今天（2月18日）上午10點多現身位於美國紐奧良，分別代表東、西區參加NBA全明星名人賽。
代表東區出賽的吳亦凡，因為腰傷有些不適，影響表現，但全場靠著1記俐落的投籃及罰球，獲得3分，還蓋了一個火鍋。蔣勁夫則獲得2分。這是NBA連續第2年邀請大陸明星參加全明星名人賽，被外媒視為拉攏大陸市場的策略之一。
吳亦凡賽後PO出東區隊在賽前聚在一起加油打氣的照片，開心表示：「打籃球是為了快樂，更是因為熱愛。今天的目標是2分。（結果）得了三分，還冒了一個（蓋火鍋），圓滿……」蔣勁夫雖然場上表現平平，但賽後在微博發文，表示：「很享受這次比賽，非常感謝能有圓夢的機會！」
(旺報)
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