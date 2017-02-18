武漢市力爭5年留下百萬大學生

「到了深圳要是掉了錢包，你只要在大街上喊出我是武漢大學畢業的，不愁沒有校友招呼你吃飯。」這是武漢大學一名教師說的段子。也顯示武漢出產大學生，但人才大量外流的情況。

澎湃新聞報導，湖北省會武漢有79所大學130萬在校大學生，數量世界第一，一直是武漢引以為豪的一件事。但來自武漢市人社局的資料顯示，從2013年的留在武漢的大學生為10.4萬人，到2016年的15萬人，過去4年武漢的畢業生「出走」人數雖有下降，但仍是人才輸出地。

1月22日，武漢市第十三次黨代會洪山、江夏代表團聯組審議現場，洪山區委組織部長程春生，向剛剛履新的湖北省委副書記、武漢市委書記陳一新抱怨：人才利用率不高、人才流失率偏大，很多大學生畢業後都流向了武漢以外的地區。

日前武漢市領導與龍頭企業家召開座談會時，陳一新向企業家代表提議，市政府與企業要創新出台一系列大學生留漢舉措，用誠意，力爭5年內將100萬大學生留在武漢。

(旺報)