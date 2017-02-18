義大利人中壢掉手機 警熱心歸還

義大利籍商務人士Carmelo Saitta(右)遺失手機，所幸被中壢警方撿到，並送還給他。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢警分局內壢派出所警員蔡文豪、陳威遠18日凌晨巡邏時，意外在路上撿到蘋果手機，當時手機螢幕正在閃爍，員警時起後發現手機內容為義大利文，但無法解鎖，只好先將手機帶回派出所充電，沒多久就接到失主義大利籍商務人士Carmelo Saitta來電，成功歸還手機。

警方表示，手機來電時，只聽到義大利話，但無人聽得懂，員警趕緊嘗試以英語溝通，但失主無法清楚表達身在何處，只能以地標或路口來形容，後來確認失主人在桃園區國際路上，蔡員及陳員立即前往國際路，並在國際路超商前發現該外籍男子，陳員上前確認後就是手機失主，親自把手機還給他。失主說，手機有重要資料及廠商聯絡電話，相當感謝台灣警察的熱心。

(中時)