3漁船違規拖網作業 遭移送偵辦

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海巡署海洋巡防總局台中海巡隊17日分別在彰化王功外海8浬處、鹿港外海10.7浬處，發現有2艘及1艘漁船在12浬內違規拖網作業，查獲大批漁貨，訊後依法移送偵辦。

台中海巡隊表示，PP10022艇在17日執行巡邏勤務時，發現在彰化鹿港及王功海域，有數艘漁船近岸拖網，上午9時40分，先於彰化王功外海8浬處，發現2艘漁船在12浬內違規拖網作業，經登檢蒐證，發現2船起網的漁獲約600公斤，違規作業事實明確。

台中海巡隊指出，11時23分又在鹿港外海10.7浬發現有漁船在12浬內違規拖網，船上還有大陸漁工作業，經登檢蒐證發現船上有漁獲12000公斤。

台中海巡隊表示，2案分別依違反漁業法規定，函送行政院農委會漁業署裁罰及台灣地區與大陸地區人民關係條例移送彰化地檢署偵辦。1060218

(中央社)