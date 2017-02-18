舊金山漢代王陵瑰寶展 情趣文物最吸睛

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為慶祝「漢代王陵瑰寶」特展開幕，舊金山亞洲藝術博物館昨晚舉辦派對。162件珍貴出土文物令觀眾大開眼界，最吸睛的包括金縷玉衣、玉璧棺材和2000年前的情趣用品。

除了知識性的展覽，開幕之夜的亞博館搖身變成熱鬧派對，有爵士樂團演奏、舞會，轉盤抽獎、塔羅牌算命及性教育演講等活動。

舊金山亞博館媒體負責人羅斯（Zac Rose）表示，這項展覽揭開了神秘又保守的中國宮廷情色文化，2件銅鑄情趣文物讓許多外國族裔大開眼見，對漢朝的浪漫文化留下深刻印象。

這次展覽文物主要來自江蘇省2個重要的考古挖掘，包括大雲山江都王陵和徐州楚王陵。羅斯指出，展出文物包括扶手石質坐廁，陶瓷便壺及情趣用品，都以優雅的方式呈現，觀眾也以正面的態度來欣賞。

性學博士昆恩（Carol Queen）在晚宴中為罕見的情趣用品解說，她認為，漢代多彩多姿和豐富的文化史上少有。近年來中國社會逐漸放寬對性的相關話題，讓全球人士對神秘的中國文化更加了解，這是非常重要的。

昆恩表示，博物館展示的2個銅製情趣文物，因為內部中空，可能有避孕的功效。她開玩笑說， 金屬做的比橡膠材質可靠多了。

這次首度來美亮相的162件展品以「貴族生活與娛樂」，「對長生的追求」以及「宮廷的私密生活」為3大主題。展期由2月17日至5月28日。

一位在場觀眾表示，非常令人興奮可以看到歷史如此悠久的古代文物，讓她認識漢朝王室的生活方式與情趣喜好，也了解現代生活與古代文化密切的關係。1060218

(中央社)