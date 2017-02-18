遊覽車駕駛超時遭罰 黃國昌：近5年只有1件

時代力量立法委員黃國昌今天表示，他請交通部提供近5年旅行社因行程安排造成駕駛超時的總裁罰案件數與金額，結果只有1件「是大家都沒有違規？還是主管機關把眼睛閉上」。

蝶戀花旅行社主辦的賞櫻團於13日晚間在國道翻車，造成33人死亡，外界質疑駕駛有過勞情形。

黃國昌上午在社群網站臉書（Facebook）發文指出，他請辦公室同仁發文請交通部提供過去5年（2012年-2016年）旅行社因行程安排造成駕駛超時的總裁罰案件數與金額，答案是只有1件。

黃國昌說，是大家都沒有違規？還是主管機關把眼睛閉上，根本沒有執行呢？「我想，答案已經很清楚了」。

黃國昌表示，為了防止旅行社的行程安排造成駕駛的超時過勞，旅行業管理規則第37條第9款規定：「旅行業執行業務時，應妥適安排旅遊行程，不得使遊覽車駕駛違反汽車運輸業管理法規有關超時工作規定。」

他說，違反的制裁依發展觀光條例第55條第3項以及主管機關所定的裁罰基準，是處新台幣1萬元罰鍰，他也質疑，這個罰鍰額度能產生有效嚇阻效果嗎。1060218

(中央社)