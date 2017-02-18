BBC妙聞 狂吃高脂食物 對男傷害大於女

我要評比

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如狂吃高脂食物，對男性健康傷害大於女性；倫敦勞合保險市場下禁酒令惹怒員工；以及地質學家認為世界有第八洲。

●吃太多高脂食物 對男性傷害更大

威廉斯博士（Dr Zoe Williams）寫道，大家普遍認同吃太多高脂肪食物有害健康，但傷害程度究竟多大，取決於你是男性或女性。

吃太多脂肪會讓人變胖，也會引發心臟疾病，尤其吃太多不對的脂肪，例如許多加工食品中發現的omega-6脂肪酸。而如今似乎香腸、糕點和蛋糕對男性的負面影響，甚至大於女性。

近來就有研究分析兩性1週內大吃這類食物後的反應，以及如何影響血糖濃度控制能力。BBC網站刊登的報導作者親身實驗，發現男方體內控制血糖濃度能力變差。

男性該如何是好？報導寫道，最佳建議是均衡飲食，而運動也有幫助。例如吃了脂肪含量或含糖量非常高的食物之後，或許散個步能夠開始幫忙消除負面影響。

●倫敦勞合（Lloyd's of London）下禁酒令

倫敦勞合告訴800名員工，不准在上午9時到下午5時期間飲酒。違者將交由主管自行處置。

倫敦勞合表示，考慮了一段時間後才下此決定，以符「行規」。禁酒令適用於勞合員工，但經紀人和核保人不在此限。

禁酒令引發不少員工不滿，認為新措施「下手太重」，憤而上倫敦勞合內部網站表達怒氣。有人諷刺問道：「不久就會要求我們提早上床睡覺？」

倫敦勞合方面表示，不可否認，大家在工作午餐中談成合約，向來會喝個酒社交一番，但檢視過去兩年投訴和違紀案例後發現，大約一半與酒精有關。

●地質學家發現第8塊大陸：西蘭洲（Zealandia）

地質學家認為，紐西蘭坐落在前所未知的大陸上，這塊大部分淹沒在南太平洋海水下的大陸，應該稱為西蘭洲（Zealandia）。

研究人員在刊登於美國地質學會（Geological Society of America）期刊「今日美國地質學會」（GSA Today）的報告中指出，西蘭洲面積有500萬平方公里，94%面積都在水面下。

他們認為，西蘭洲是明顯的地質實體，符合地球上另7個大陸的一切標準，包括高出周遭地區、獨特的地質、界定明確的範圍以及地殼比一般海床厚。

●英國家庭寧願省菸酒錢到餐廳吃好料

英國家庭生活愈來愈嚴謹，減少菸酒支出，但外出用餐的消費增加。不過英國國家統計局（ONS）家庭支出調查顯示，總支出幾乎沒變。截至2016年3月底的1年內，平均每週支出528.90英鎊，與前一年相同。

資料顯示，菸酒支出持續下滑，降到平均每週11.40英鎊。2000年代初期平均每週花了將近20英鎊。

資料也指出，家庭平均每週花45英鎊到餐廳、咖啡廳及飯店用餐，創5年來新高。到酒吧喝含酒精飲料也算在內。

交通與住房費用在家庭開支中仍占最大比例，交通上平均每週花費72.70英鎊，約占總開支14%。（譯者：中央社盧映孜）1060218

(中央社)