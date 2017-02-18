美前總統卡特會晤台駐美官員

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高齡92歲的美國前總統卡特，今天出席在亞特蘭大舉行的卡特中心顧問委員會會議，卡特在會議前會晤中華民國駐亞特蘭大辦事處長劉經巖。

劉經巖17日出席卡特中心（Carter Center）顧問委員會每季定期會議，卡特（Jimmy Carter）在會議前短暫會見劉經巖，歡迎他的到任。

卡特在2015年8月接受肝臟手術，去除肝腫瘤，但發現癌細胞已擴散至大腦。卡特接受數個月化療與藥物治療，檢驗顯示腦中的癌細胞已消失。

美國媒體關注卡特的健康狀況，他在治療後，健康顯著好轉，已多次在公開場合現身。

卡特中心是卡特與妻子卸任後，於1982年成立的非政府組織，旨在推動世界和平，避免衝突，減少疾病與提高人權。他在2002年以推動埃及與以色列和談及全球和平．獲頒諾貝爾和平獎。

卡特在任內與中華民國斷交，和中國大陸建立正式外交關係，但也簽署國會通過的台灣關係法，成為台美關係的基礎。1060218

(中央社)