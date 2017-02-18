澎湖千萬大金龜 進駐五星酒店
堪稱全國實體最貴重的260兩黃金龜，今天起進駐坐鎮澎湖首家五星級酒店內，成為酒店的新亮點，並常年陳列開放給往來各地的中外遊客，有機會一睹千萬金龜的風采。
澎湖今年元宵乞龜活動中，以馬公鎖港北極殿260兩和山水上帝廟累積重達338兩的黃金龜，是最大的焦點，其中北極殿是單隻金龜中重量最多的一隻。
這隻價值新台幣1600萬元的260兩的黃金龜，今年由澎湖福朋喜來登酒店副董事長張翔閎以6聖杯乞得，今天上午，北極殿出動鑼鼓等車隊隆重迎回酒店大廳，並依傳統習俗祭拜安座，即刻掀起爭睹大金龜風采人潮，未來一年內將陳列在大廳中，供過往的中外遊客自由參觀。
澎湖往年所乞得的大金龜，龜主大都是供奉在自家最安全的地方膜拜或是是寄放在銀行的保險櫃內，今年的得主，則是公開展示，則是創下大金龜展示先例。
由於大金龜價值非凡，市價超過千萬元，相當於澎湖一幢透天樓房，酒店除有專人守護解說外，全程還有監控系統來保護。
至於，馬公山水上帝廟累積重達338兩金龜，廟方則安排在21日送回鮑姓海運業者公司供奉。1060218
(中央社)
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