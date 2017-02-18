終於要「當媽」？林依晨分享為人父母十點筆記

林依晨疑透露下一部戲要當媽。（圖／中時資料照片）

零負評女神林依晨繼2013年《蘭陵王》後久未出現在小螢幕，但仍常透過微博與粉絲互動，今(18日)上午她忽然分享為人父母的十點筆記，讓人起初以為她在為生寶寶做準備，細看才知是為了下一部戲所做的功課，粉絲開心說：「看來下一部戲要挑戰母親的角色了！」

林依晨近來頻以電影作品跟大家見面，去年推出《我的蛋男情人》後，好一陣子都無新作品消息，剛剛她留言表示：「最近在聽一個有關心理諮商，很棒的廣播節目（因為跟下一部戲要拍的主題有關⋯）其中一期的內容讓人很有感，做了一些筆記，迫不及待與你們分享～」，間接透露有新工作。

而林依晨分享這十點也相當值得網友深思，例如療癒自己，就是給孩子最好的禮物；必須容忍孩子也許因你的管教而「暫時性」地對你生氣，不要失去原則；不要物化你的孩子，孩子比面子重要；不要阻止你的孩子長大；不要期待你的孩子變成你想要的樣子等，粉絲閱讀後表示：「依晨的寶寶以後一定很幸福」、「新戲終於有眉目了」、「看了很有感觸」。

林依晨分享十點如下：

1. 父母含辛茹苦地將兒女拉拔成人，和小時候對其不當管教、對待而造成的傷害，是兩件事情，功過是不能相抵的，因為影響已經造成，但這並不代表事情沒有轉圜餘地，而是應該在子女懂得表達自己對於過去經歷的感受之後，努力嘗試修補。

因為小時候的缺憾或創傷，不將其修補、清理、安頓，它會永遠存在、如影隨行。同理，若父母自己的陳年舊傷沒有處理好，也絕對會影響下一代～

療癒自己，就是給孩子最好的禮物。

2. 請站穩父/母親的位子，讓孩子的生命安穩。父母可以給孩子很多的愛，但不該縱容或溺愛，父母的愛，包含了適當的「管教」，所以必須接受孩子也許因你的管教而「暫時性」地對你生氣，不要失去原則，你是孩子的父母，而不只是朋友。

3. 不要背叛你的孩子，有時候他需要的只是你的理解～「同理心」，當孩子被他人責怪，不要不問青紅皂白就認為一定是他的錯，問清楚原因，和他一起從中學習，或陪他一起改過。

4. 不要焦慮，你安穩了，孩子就安穩。

5. 不要物化你的孩子，孩子比面子重要。

6. 除非特殊情況，不要拉攏孩子對抗另一半，孩子都希望父母看重彼此，沒有孩子會樂意選邊站。

7. 不要遺棄孩子，無論是實際上或是言語上的恐嚇。

8. 請不要阻止你的孩子長大。

9. 若你想避免孩子受和自己一樣的苦/傷，有意識或無意間都不要用自己父母的模式當爸媽。

10. 不要期待你的孩子變成你想要的樣子。他是他，你是你，你們是不同的個體。

(中時電子報)