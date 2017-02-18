母攜幼子欲跳潭自殺 機警司機報警救回

一位26歲的年輕媽媽，帶著一歲的女兒欲在仁義潭自殺。（翻攝畫面）

所幸有機警的蕭姓司機急忙救回。（翻攝畫面）

一位蕭姓大都會計程車司機，昨天下午6點左右在嘉義高鐵站載到一位年輕媽媽抱著年僅一歲的女娃到嘉義縣仁義潭水庫下車，後這名蕭姓司機見到婦人行徑怪異，自己走向仁義潭底，蕭姓司機先行報警，在急忙將這名婦人拉回岸邊。

中埔分局番路分駐所警員陳崇瑋、李佑如在17日晚間18時多接獲蕭姓計程車司機報案，指稱有1名26歲女子攜帶稚兒在仁義潭欲自殺。陳、李兩員隨即火送趕往救援，到達現場發現陳姓女子攜帶1歲女兒坐在仁義潭堤防上，陳女全身濕透，而胸前環抱女兒哭啼不停。

報案的51年次蕭姓司機表示陳女搭乘其計程車要去仁義潭，後來看見陳女一直向仁義潭底下方走去，馬上將陳女拉回並向警察報案。警員李佑如在五分鐘內火速趕至現場，見到陳女後隨即安撫並將毛毯披在陳女與稚女身上不至於失溫，然後護送陳女及稚女先至番路分駐所休息並通知家屬。經番路分駐所警方詢問後，陳女表示是嘉義中埔澐水人嫁到桃園，因為與先生發生口角爭執，便帶著幼女自行搭乘高鐵回到嘉義，心情不佳一時想不開然後搭計程車前往仁義潭欲攜女自殺。

番路分駐所所長呂俊生、警員李佑如及陳崇瑋一面安撫陳女及其女兒，另一面通知陳女家屬。陳女的父親也急忙從中埔山區趕來分駐所，對中埔波麗士能及時挽回2條寶貴生命，甚表感謝。事後，陳父便帶著陳女前往嘉義市聖馬爾定醫院就醫，檢查是否有無受到傷害。 這場事件所幸有機警的蕭姓司機見到異狀，才能救回兩條生命。

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(中時)