熱狗機藏毒磚 市價上看6000萬
航警局昨日破獲海洛因走私案，吳姓男子(32歲，無前科)替網友代收1台從柬埔寨寄至高雄的熱狗機，但熱狗機內夾藏6塊海洛因磚，市價上看新台幣6000萬元；航警局幹員不動聲色前往高雄市收貨地址埋伏，待吳男取貨時當場逮捕。
吳男偵訊時喊冤說，根本不知道熱狗機內有夾藏毒品；並供稱自己只是缺錢花用，才會以新台幣3萬元代價替1名網友代收貨物，沒想到意外淪為運毒幫兇。
資深航警透露，由於東南亞是毒品輸出重鎮，因此會對於該區進口的貨物特別留意檢查；即使吳男辯稱不知貨物藏毒，但受託以3萬元代價代收1台熱狗機，「用膝蓋想也知道有問題！」。
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(中時)
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