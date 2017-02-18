涉暗殺金正男 大馬警方逮北韓嫌犯

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馬來西亞警方今天表示，他們已經逮捕一名北韓男子，為北韓領導人金正恩兄長金正男謀殺案中遭拘留的第4名嫌疑人。

法新社報導，根據馬來西亞警方聲明，這名男子昨晚遭到逮捕時，持有發給外籍勞工的馬來西亞文件。文件顯示這名男子46歲，是北韓公民，名叫李鍾哲（Ri Jong Chol，譯音）。

另外，據路透社報導，這名1970年出生、名為李鍾哲的男子，昨晚在雪蘭莪州（Selangor）遭到逮捕。

他是金正男案中首名遭到逮捕的北韓籍嫌犯。馬來西亞警方稍早逮捕一名稱為席蒂艾沙（Siti Aishah）的印尼女子，以及她的馬來西亞籍男友，還有持有越南護照的28歲女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）。

金正男13日在吉隆坡機場遇刺，北韓國營媒體目前仍未發聲，而首爾當局認為金正男是遭替平壤出任務的女特務毒殺。（譯者：中央社張曉雯）1060218

(中央社)