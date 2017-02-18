促銷活動一籮筐 旅展午後湧人潮
「2017台中春季國際旅遊大展」第2天續湧人潮，買氣持續延燒！上午不到開門時間，許多民眾早已在門外排隊，11時過後民眾激增，有人做足功課直奔展攤前下手、有人則鎖定類型逐攤諮詢，福容大飯店廚藝總監阿基師上演上菜秀，吸引大批粉絲爭相觀看，旅展現場買氣搶搶滾！
上午主辦單位舉行有獎徵答，大批民眾紛紛卡位舞台區，就是為了拿大獎；還有中華航空搶答區，也吸引買家爭相舉手；麗寶樂園渡假區的擲骰子比賽，更有情侶、夫妻、親子檔參加，趣味性十足。
為拴緊消費者荷包，業者無不使出渾身解數，吉祥物紛紛穿梭在人群中，吸引民眾注意及合影，還有1111溫泉大使遊行超級吸睛、溪頭妖怪村表演、國際蘭展活力舞蹈秀等等，紛紛炒熱春季旅展氛圍！
春季旅展抽獎活動好康獎不完，吳小姐一早進展場門口看到訊息，立馬拿出手機掃條碼加入抽獎行列；參加麗寶樂園渡假區一元競標的陳小姐，以3201元抱走價值萬元的「頂級飯店住宿券」，她十分開心的說，要帶孩子去福容大飯樂園店住一晚，有吃有玩也能逛。
旅展推出6大抽獎活動，包括不限消費金額就送精美好禮、滿500元抽好禮、萬元好禮加碼送、打卡送好禮、下載翻報拿好禮及新春摸彩，展期至20日止，消費者趕快加緊腳步搶好康。
(中時)
關鍵字：台中春季旅展
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