台中旅展民宿飯店強殺優惠 花蓮夯旅遊開跑

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花蓮民宿飯店旅展期間強殺優惠，大力行銷當地優質農特產品，一次滿足逛旅展的消費民眾。（張妍溱攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」花蓮縣行銷優質的旅遊行程，並預告花蓮夏季大型觀光活動即將開跑，旅展期間民宿及飯店業者提供優惠產品，飯店兩人成行只要1999元，民宿1950元現場報名還贈送2000元福袋，空前優惠讓現場民眾熱烈詢問。

觀光處代理處長彭偉族表示，近年國內旅遊盛行，為強化推廣花蓮觀光，縣府與縣內10家觀光業者前往旅展設攤，宣傳花蓮得天獨厚山水之美，更提供好吃又好玩的旅遊資訊，讓國內外旅客前來花蓮作客。

彭偉族現場介紹花蓮夏季強檔活動，包括大型戶外演唱會的夏戀嘉年華、深受大小朋友喜愛的紅面鴨、美麗如畫的金針花季，以及廣受好評原住民族豐年節等觀光活動，除能讓旅客體驗花蓮獨具特色的自然人文風情外。

花蓮夜市文化有知名東大門夜市提供各式在地風味小吃，滿足饕客的味蕾，歡迎各地民眾為今年暑期提早做好旅程規劃，將最好的回憶留在花蓮。

此次參展業者包括女王萬歲民宿、台灣寶島自由行瑞勳國際旅行社、檜木居民宿、龍鳳甲良質稻米運銷合作社、花蓮縣肉品運銷合作社、花蓮光隆博物館、虎爺溫泉休閒事業有限公司、花蓮縣民宿協會、花蓮亞士都飯店、F Hotel花蓮館等。

(中時)