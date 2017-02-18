機車遊行嘉年華 清交梅竹賽活動造勢
國立交通大學與清華大學之年度盛事「丁酉梅竹賽」，即將於2月24日至26日舉行，兩校學生今天舉行機車遊行暨誓師大會，為活動造勢。
交大梅竹後援會表示，15年前，清、交兩校曾舉辦「梅竹大遊行」，每次都吸引上千名師生組成遊行車隊上街頭造勢。
梅竹後援會指出，機車遊行在睽違了15年後，再度與新竹市政府合作，以嘉年華形式展開環新竹市遊行，不僅增添梅竹賽氣氛，藉此提振士氣，激發同學向心力。
造勢機車隊、重車隊聲勢浩大，從交大校門出發，兩校學生車隊在清大校門集結，接著上街遊行，宣傳效果十足，學生們展現活力，但拚場意味也相當濃厚，各自為學校加油。
交大校長張懋中表示，相當樂見學生號召力與參與度提升，但也以「Act Together, We Go Far」提醒交清兩校擁有一輩子友誼，歡喜「同行」才能「致遠」。
交大丁酉梅竹籌備委員會表示，丁酉梅竹賽事將是自前年乙未梅竹復賽以來，首次10項正式賽全部開打；此外，也將提供史上最多的轉播服務，讓無法進場的師生、校友及有興趣的民眾能即時掌握賽況。
籌備會說，今年交大後援會也舉辦「合勤創新獎座x梅竹名人講堂」，邀請到網路當紅HOWHOW至校演講「How to be a Youtuber」，並規劃二手衣捐贈活動，以公益行動讓梅竹賽更具意義。1060218
(中央社)
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