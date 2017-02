機車遊行嘉年華 清交梅竹賽活動造勢

國立交通大學與清華大學之年度盛事「丁酉梅竹賽」,即將於2月24日至26日舉行,兩校學生今天舉行機車遊行暨誓師大會,為活動造勢。

交大梅竹後援會表示,15年前,清、交兩校曾舉辦「梅竹大遊行」,每次都吸引上千名師生組成遊行車隊上街頭造勢。

梅竹後援會指出,機車遊行在睽違了15年後,再度與新竹市政府合作,以嘉年華形式展開環新竹市遊行,不僅增添梅竹賽氣氛,藉此提振士氣,激發同學向心力。

造勢機車隊、重車隊聲勢浩大,從交大校門出發,兩校學生車隊在清大校門集結,接著上街遊行,宣傳效果十足,學生們展現活力,但拚場意味也相當濃厚,各自為學校加油。

交大校長張懋中表示,相當樂見學生號召力與參與度提升,但也以「Act Together, We Go Far」提醒交清兩校擁有一輩子友誼,歡喜「同行」才能「致遠」。

交大丁酉梅竹籌備委員會表示,丁酉梅竹賽事將是自前年乙未梅竹復賽以來,首次10項正式賽全部開打;此外,也將提供史上最多的轉播服務,讓無法進場的師生、校友及有興趣的民眾能即時掌握賽況。

籌備會說,今年交大後援會也舉辦「合勤創新獎座x梅竹名人講堂」,邀請到網路當紅HOWHOW至校演講「How to be a Youtuber」,並規劃二手衣捐贈活動,以公益行動讓梅竹賽更具意義。1060218

(中央社)