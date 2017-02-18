女星想殺社長 新垣結衣驚爆也想解約

清水富美加改名為千眼美子出書，踢爆公司內幕；就連公司一姐新垣結衣都傳出有意離開公司。（圖／取自IG）

演出《瘋狂假面》的女星清水富美加，指控公司給奴隸合約，加上自己信奉「幸福科學」宗教，她有意出家，甚至更出書大爆公司內幕，還透露自己曾自殺以及有想殺公司社長的念頭。至於清水富美加的公司「LesPros」近來就有許多爭議事件，就連一姐新垣結衣都傳出有意解約。

清水富美加近來推出自傳，大爆自己隸屬LesPros的七年苦水，甚至說過曾在16歲時試圖以膠帶貼口鼻自殺，更和自己的經紀人說「真的很想殺了社長！」還稱是後也曾嘗試割腕自殺，震驚各界。

不過LesPros近年來爭議不少，前年因《小海女》走紅的能年玲奈，原先也是LesPros藝人，但事後她也控公司給奴隸合約因而提早解約，現在更有日媒報導，指LesPros一姐新垣結衣都傳出有意離開公司，讓不少網友好奇LesPros是否真的對藝人不佳？

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(中時電子報)