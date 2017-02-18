墨西哥千人牽手拉「人牆」 以抗川普美墨長城
美國總統川普(Donald Trump)在競選時，就曾以要在美墨邊境建起「長城」，以防再有墨西哥非法移民偷渡入境，這項競選承諾也成為川普最引起爭議的「反移民」政策之一，而川普上任後似乎也下定決心要將政策付諸行動，而這讓不少墨西哥人為此在17日上午走上街頭抗議，將近千人的民眾更是手牽著手在美墨邊境拉起了長達1.5公里的人牆，以示反對這項政策的決心。
這次的活動是由墨西哥契瓦瓦州(Chihuahua)的州長 Javier Corral呼籲民眾組織而成的，他在前一晚出席的活動中表示：「面對川普意圖建起的這道牆，我們絕對不能低頭，因為低頭只會讓事情更糟」。
抗議民眾聚集在墨西哥的邊境華雷斯(Ciudad Juárez)，在這裡隔著格蘭河(Río Bravo)的另一端就是美國德州的艾爾帕索(El Paso)，高舉著反對川普的標語，並且手牽著手拉起來了長1.5公里的人牆，這道牆並不是要阻隔兩岸的交流，而是象徵著友善的人牆聯繫起了兩國的交流，這永遠都比用鐵絲或是水泥築起的長牆分隔兩岸來得好。
參與活動的學生Carolina Solis認為，美墨長城並無法阻止毒品或移民入境美國，反而只是個「最壞的主意」。而德州的艾爾帕索市長雷瑟（Oscar Leeser）也到場表達支持，他向在場民眾表示：「華雷斯與艾爾帕索是一個城市，我們永不分離。」
(中時電子報)
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