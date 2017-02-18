惹火李榮浩後 林宥嘉這句再讓四葉草傻眼

林宥嘉先後讓李榮浩、四葉草愣住。（圖／取自林宥嘉 Yoga Lin、JoyceChu 四葉草臉書）

四葉草分享巧遇林宥嘉。（圖／取自JoyceChu 四葉草臉書）

新手人夫林宥嘉常以快人快語逗樂許多粉絲，今年初他和大陸歌手李榮浩合影，竟問他眼睛小是不是故意的，讓對方好氣又好笑反問誰會故意弄小眼睛，今(18)日稍早大馬歌手四葉草分享巧遇林宥嘉，沒想到林宥嘉再以一句話笑翻粉絲。

四葉草剛剛說在機上巧遇林宥嘉，親切的他一口答應與四葉草合影，卻又說：「差點認不出你啊！因為戴帽子戴眼鏡，你是三葉草吧？」讓四葉草愣住，說：「我整個就是...你知道，偶像說什麼都很可愛，更崇拜他了，立刻就還祝他新婚快樂。」

對此，網友笑回：「三葉草是Adidas啦」、「希望有合作機會」、「一秒變迷妹」、「臉紅的草草」。

(中時電子報)