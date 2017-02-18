台中旅展周末大亮點 溫泉大使遊行

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1111人力銀行旗下的「台灣行旅遊網」進駐本次旅展，現場免費紅包抽抽樂，吸引不少民眾試手氣。(馮惠宜攝)

2017台中春季國際旅遊大展，邁入第二天，A＋NEW STAR鞋，舉辦有獎徵答，民眾近距離觀賞鞋子。（黃國峰攝）

2017台中春季國際旅遊大展，邁入第二天，1111溫泉大使，免費泡湯大放送。（黃國峰攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」周未現場一大亮點是四位美麗的溫泉大使，1111人力銀行旗下的「台灣行旅遊網」進駐本次旅展，現場除推廣台灣溫泉，還有免費紅包抽抽樂，吸引不少民眾臨櫃試手氣。

1111人力銀行旗下的「台灣行旅遊網」為宣傳中華民國溫泉協會2017溫泉公主選拔進駐旅展現場，18日下午請來四位「1111溫泉大使」在舞台區進行「溫泉有獎徵答」活動，送出40份全台各大溫泉飯店泡湯券，吸引許多民眾等著搶好康。

此外，也在台灣行旅遊網攤位，舉辦「紅包抽抽樂」活動，凡加入會員即可免費抽紅包，人人有獎，最大獎為價值11800元的渡假村住宿券，迄今仍未被抽出，想要免費逛旅展拿好康的民眾千萬不要錯過。

現場還有「溫泉大使拍拍樂」活動，只要再18日當天在現場捕獲野生溫泉大使，合照後上傳台灣行旅遊網粉絲團，即可到台灣行旅遊網攤位換取精美贈品。總獎品價值超過30萬!

1111人力銀行副總經理李大華指出，今年1例1休全面周休二日的施行、上班族特休假增加，預期民眾旅遊意願將隨之提升，觀光產業可因此受惠，而今年氣候冷得較晚，他也預估228連假溫泉業者仍可搶得泡湯商機。

(中時)