吊掛立委廣告帆布 父子摔死街頭
郭姓父子今天上午在高市大立商圈區圓環，吊掛有意角逐下屆高雄市長的立委趙天麟的形象廣告帆布時，不慎從15公尺高墜地，當場摔死在五福路上，嚇壞不少路人。
警方說，這起意外發生在上午10時53分左右，郭姓父子在前金區中華三路、五福三路口，欲將趙天麟的形象廣告吊掛上時，不慎雙雙從15公尺、約5層樓的高度墜地，明顯死亡，消防救護人員到場時，並未送醫。
由於意外現場位於商圈且近中午用餐時間，嚇壞附近及不少路過民眾。
警方鑑識小組隨後到場，保全現場跡證，並報請檢察官相驗。高市勞工局勞動檢查處也派員到場調查工安意外原因。1060218
(中央社)
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