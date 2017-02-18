台中市空品不佳 中市府聯繫台電降載
台中市受大陸高壓出海迴流影響，空氣污染物擴散不佳，今天上午10個測站達紅色警戒，市府已啟動應變機制，聯繫台電啟動火力發電廠從凌晨1時起第18次降載。
台中市環保局表示，台中市受大陸高壓出海迴流影響，空氣汙染物擴散不佳，上午9時大甲、清水、梧棲、沙鹿、龍井等10個空品測站AQI指標大於150，達紅色警戒，市府已啟動應變機制，並聯繫台電啟動火力發電廠降載，從凌晨1時起第18次降載，減少750百萬瓦（MW）發電量，以減緩空汙壓力。
環保局同時加強稽查工廠操作現況，分別於烏日區查獲一家混凝土公司現場堆置區覆蓋率未達80%，以及壓差計未能有效顯示壓差，依逸散管辦規範共計記點缺失8點並限期改善。
環保局指出，還有西屯區一家真空鍍膜股份有限公司防制設備前端與汙染設備連接處管線，因密封墊片已老化，導致製程廢氣漏氣，未依規定有效收集空氣汙染物，當場依法告發處分，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。
環保局長白智榮提醒，夜間及清晨期間，因大氣擴散條件不佳，容易發生空氣品質不良，請市民朋友多注意空氣品質資訊。敏感族群民眾，或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範做好防護。1060218
(中央社)
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