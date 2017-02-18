湖南礦難隱瞞死亡人數 當地副市長被查
中國大陸湖南省漣源市14日發生煤礦爆炸造成9人死亡後，當地官方赫然發現，礦場事後冒名頂替傷亡名單，實際死亡人數因此增為10人。為此，漣源市2名副市長等官員被立案調查。
綜合陸媒報導，被立案調查的官員，分別為中共漣源市委常委兼漣源市常務副市長梁小兵、漣源市副市長譚付民，以及負責下井人數核對工作的漣源市安監局長肖笑華。
報導指出，漣源市祖保煤礦14日發生瓦斯爆炸。據官方事後通報，截至15日上午8時，事故已造成9人死亡、3人受傷。但管轄漣源市的婁底市官方在核定傷者身份時，發現1名傷者身分存疑。
事後，婁底市官方隨即成立專案組展開調查。經核實，是祖保煤礦採用冒名頂替方式，瞞報1名遇難人員，導致實際罹難人數增為10人。為此，著手冒名頂替行為的祖保煤礦劉姓主管，被當地公安採取刑事強制性措施。
同時，中共婁底市委17日晚緊急召開常委會議，決定上述3名官員立案調查。1060218
(中央社)
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