司機連續上班 周比蒼：一個願打一個願挨

國五遊覽車翻覆造成33死，觀光局等單位18日召開善後處理會議，蝶戀花創辦人周比蒼（左3）針對司機連續上班，他說都經司機同意「一個願打一個願挨」。中央社記者朱則瑋攝 106年2月18日

國五遊覽車翻覆造成33死，觀光局等單位今天召開善後處理會議，蝶戀花創辦人周比蒼鞠躬為「人為財死」言論道歉，針對司機連續上班，他說都經司機同意「一個願打一個願挨」。

「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團疑似因車速過快，在國五轉國三的大轉彎處翻落邊坡，造成33死嚴重傷亡；今天交通部觀光局、法務部、國道公路警察局、公路總局、保險公司、蝶戀花創辦人周比蒼與家屬在第二殯儀館召開蝶戀花旅行社國內旅遊團遊覽車翻車事故善後處理會議。

周比蒼會議全程未主動發言，直到會後家屬將矛頭指向他，「你不說些話嗎」、「是來這邊喝水的喔！」他才緩緩起身，拿起麥克風說「我所有動產、不動產，現金都已被扣押，各位放心」，隨即鞠躬向所有家屬道歉，並承諾願意逐一向傷者、死者道歉。

他會後受訪被問到司機連續上班等問題時，他說，所有排班都是經過司機同意，排班就是一個願打一個願挨，也絕對沒有不准休假，甚至春節還給雙薪。

家屬情緒激動高喊「蔡總統出來負責」、「要求國賠」，有人則直指遊覽車、旅行社都是合法、合乎規定，出事，政府不用面對嗎？不少人想到身亡的家人，悲從中來，哽咽發言。

會議中各單位輪流上台報告事故處理、傷者就醫及偵辦進度，不過，家屬希望各單位整合，統一窗口方便聯繫，觀光局等人員也承諾辦理。

其中，家屬針對理賠部分最有意見，目前有三家保險公司負責，包括旅行社責任險、遊覽車乘客險及遊覽車強制險，保險公司向家屬表示，除了遊覽車強制險可直接理賠外，其他需經友力、蝶戀花簽署同意書或切結書，否則就要雙方取得和解或走上法律訴訟，引起家屬不滿。

「周比蒼說話啊！到底同不同意！」家屬十分氣憤，紛紛叫罵，周比蒼臉色凝重，直到旁人拿麥克風給他，他才口頭說「同意」，友力通運公司則透過電話承諾同意。1060218

(中央社)