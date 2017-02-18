綠色立委聯盟 林佳龍接任理事長

民進黨公職人員所組成的「綠色立委聯盟」問政團體，新任理事長由台中市長林佳龍接任。

綠色立委聯盟理事長交接典禮，17日晚在台中舉行新卸任理事長交接，澎湖縣長陳光復兼程趕赴參加，並完成交接儀式，新任理事長林佳龍市長還代表綠盟致贈「摯情永億」紀念牌給陳光復。

民進黨所屬的綠色立委聯盟，是由現任與卸任等立委所組成的團體，成員約有近50人，原本由蘇嘉全擔任理事長，因去年2月接任立法院長，本於議事中立公正立場，請辭理事長一職，澎湖縣長陳光復在全體會員的支持下，在去年3月接下所剩餘任期的理事長一職。1060218

(中央社)