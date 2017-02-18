架設廣告看板 父子失足摔死

高雄市中華、五福路口的廣告看板工程，今天上午發生工安意外，作業中的郭姓父子從5樓高墜地當場死亡，警方初步研判，兩人疑因架設廣告看板時因重心不穩失足摔死。

警方指出，死者是郭姓父子，分別是61歲及34歲，兩人今天上午10時55分左右在中華、五福圓環東南角，架設趙天麟的個人廣告看板時，疑因重心不穩而失足掉落墜地，警消趕到，兩人均已明顯死亡，無法救護。1060218

(中央社)