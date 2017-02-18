禽流感來襲免驚 謹記5要6不原則
禽流感疫情延燒，疾管署呼籲在疫情期間，應遵守「5要6不」原則，包括蛋要熟、要用肥皂洗手等，並且不接觸餵食禽鳥、不走私及購買來路不明禽鳥肉品，降低感染風險。
疾管署表示，中國大陸自去年10月入秋以來，共累計2例人類H5N6流感病例，分別為湖南省及廣西壯族自治區，均於去年11月發病，2014年起至今共17例個案，其中12人重症死亡，致死率近7成，且個案年齡分布於20至49歲。
疾管署指出，全國衛生單位針對高病原性禽流感接觸者共追蹤353人，截至昨晚尚未有人出現症狀，均健康良好。
根據疾管署統計監測情形，台北市共監測14人，監測至2月25日；宜蘭縣75人，監測至2月21日；桃園市31人，監測至2月25日；雲林縣62人，監測至2月27日；嘉義縣38人，監測至2月25日；台南市20人，監測至2月23日；高雄市51人，監測至2月25日；花蓮縣62人，監測至2月24日。
防範禽流感疫情，疾管署呼籲應遵守「5要6不」原則，「5要」包括禽肉及蛋品要熟食、要以肥皂澈底洗手，若出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史，與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗，要均衡飲食及適當運動。
「6不」則是不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。
民眾如有相關疑問，可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1060218
(中央社)
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