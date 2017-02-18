金正男被暗殺 舅舅：早就覺悟
南韓媒體報導稱，北韓最高領導人金正恩的同父異母兄長金正男在吉隆坡遇刺身亡，金正男的舅舅，目前定居在南韓的85歲成日基（音）表示，早就做好金正男被暗殺死亡的覺悟。
南韓聯合新聞通訊社報導，曾經數度被南韓媒體描述為韓戰期間潛伏在南韓境內的「最年幼北韓游擊隊員」的成日基，是罹患乳腺癌，後來病逝於莫斯科的金正男母親成蕙琳的親哥哥。
成日基還有一位妹妹成蕙琅，她已和女兒投誠歐洲，過著亡命生活。成蕙琅的兒子李韓永過去曾利用留學海外的機會，投誠南韓。
李韓永於1997年2月被北韓特工舉槍刺殺在南韓京畿道盆唐區的家門口，迄今沒有破案。
據報導，成日基表示，他從未親眼目睹過金正男，但2000年曾與在莫斯科養病的妹妹成蕙琳偶而通電話。
報導說，當時在莫斯科養病的成蕙琳，已被金正日遺棄，金正日愛上了平壤萬景台舞蹈團的旅日韓僑舞蹈家高英姬，她就是目前北韓最高領導人、勞動黨委員長金正恩的母親。
報導稱，或許因兩個外甥李韓永和金正男先後被刺殺，成日基淡淡地說，「現在對什麼也不關心啦。」1060218
(中央社)
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