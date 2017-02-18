于美人燒錢開直播 斷言「台灣節目只剩3年」
知名主持人于美人恢復單身已有3年，從當初的殘酷爭執，到現在的越來越活出自我，她感性地說：「沒有那段經歷，我現在可能還是一個難搞的人」，而去年離開主持了10多年的《新聞挖挖哇》後，她轉換跑道，積極在臉書開直播，點閱人數屢創新高，打趴不少線上節目，于美人接受專訪，認為台灣媒體產業丕變，斷言台灣電視節目只剩3年可活。
媒體產業的大幅度變化，深深影響演藝圈，如今不少藝人都開始經營直播市場，于美人也是其中一員，且認真做出極致好成績，她接受《蘋果日報》專訪，表示當初離開《新聞挖挖哇》，給了她很大的警訊，因此開始積極接觸新媒體，從初期的以做節目完美心態來做直播，沒想到意外出槌，反倒受觀眾歡迎，於是索性豁出去，在鏡頭前失控做菜、談書落淚、跟來賓扭屁股，「我願意打開我自己，讓大家看到我的生活」。
如今于美人組8人直播團隊，積極直播烹飪、閱讀、旅行等3大內容，每月直播都要花上6位數，因為還在找獲利模式，因此目前算是賠本直播，但她認為現在正是「媒體寒冬」，觀察到電視台都在找出路，然廣告收入卻趕不上媒體變化，故直言：「本來以為電視還有逃生期，還有3年，看來可能會加快速度」。
(中時電子報)
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