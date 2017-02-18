幸福金門精彩四季 旅展機加酒超便宜

金門縣政府跨海來參加「2017台中春季旅遊大展」，特別設立「幸福金門、精彩四季」的金門館。（盧金足攝）

2017台中春季旅展熱鬧登場，金門縣政府拚觀光不缺席，專程跨海來台中市參展，特別設立「金門館」，以「幸福金門─精彩四季」為主題遊程行銷外，更推出立榮假期機加酒專案，兩人同行，每人3999元起（機加酒），現場成交還送成交禮，另外加贈好禮5重奏，好禮獎不完。

金門縣政府表示，加贈的好禮5重奏包括第1重：24HR電動車、第2重：金門觀光護照、第3重：集戳章換好禮、第4重：雙鯉湖油畫DIY、第5重：精美小禮。

旅客將可在「2017台中春季旅展」期間直接購買，另外也可以向金門商業同業公會組成的PAK的10間旅行社購買，除此之外，現場還有大家熟悉金門特產喜來順麵線、金太武一條根、金永利鋼刀及天一貢糖等特展展售，更有聞名世界的金門高梁酒到場展示，現場並提供金門高梁酒試飲。

金門縣旅行商業同業公會指出，為吸引引眾到金門館參觀消費，增加買氣，金門館安排每日4場舞台活動與民眾互動，即有機會獲得金門住宿券、金廈來回船票、金門特產等多重好禮大方送。

對金門有興趣的民眾，可以透過台中春季旅遊大展對金門有更多的了解，想要搶好康的，更要把握這難得機會，用最經濟的預算，享受最超值而豐富的旅遊體驗。

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(中時)