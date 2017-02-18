旅展住宿券熱 台東民宿參展吸睛
擁有豐富原住民文化的台東於2016年榮獲亞洲10大最佳旅遊景點。「2017台中春季國際旅遊大展」台東縣優質旅宿業者熱情參展，除行銷台東好山好水，周末更打出優惠破盤價，創意文旅民宿以10張住宿券13888元（原價22650元）讓消費者為之驚艷，業者表示，旅展期間購買住宿券還有好禮7500元相送，簡直買到賺到。
業者貝貝表示，買10張住宿券即送5張24小時電動腳踏車券或電動腳踏車5小時輕旅行券（2選1）、5張東遊季溫泉泡湯券、5張史前博物館門票券，過年期間及3天以上連續假日不適用。
台東縣中小企業協會專員張名雅表示，透過這次參展，現場力促台東民宿飯店業者及「庫空間」文創園區，歡迎民眾安排團體或自由行旅遊台東，親身體驗亞洲10大最佳旅遊勝地的風情魅力。
(中時)
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