雲林今天再撲殺2萬3千隻仿土雞 國軍出動協助
雲林縣水林鄉一場大型養雞場日前出雞到桃園屠宰場，雞隻外觀看起來正常，但獸醫師認為有異，送驗證實感染H5高病源禽流感，今天早上撲殺兩萬三千隻，國軍出動八十一人協助清理。
雲林縣動植物防疫所指出，該場原本飼養四外七千隻紅羽土雞（俗稱仿土雞），陸續出雞中，目前剩兩萬三千隻。
這一場養雞場日前出雞到桃園屠宰場，屠宰時獸醫師認為有感染疫情之虞，送驗證實後，昨天晚上被檢出H5病毒，雲林縣府接獲通報，今天上午執行清場。
由於雞隻數量多，且疫情不斷升高，國軍出動八十一名官兵協助撲殺，這也是今年初禽流感疫情爆發以來，國軍第一次出動協助清理，兩年前雲林縣報鵝隻禽流感時，國軍也曾前來奧援。
(中時)
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