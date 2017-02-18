世界球后獲贊助 戴資穎往前衝

世界球后戴資穎（中）獲得台南市體育會理事長劉福財（右）贊助20萬元，與台北市大校長戴遐齡一同分享榮耀。（黃邱倫攝）

世界排名高居第一的台灣羽球女將戴資穎，即將在3月初遠征英國，參加年度首個超級系列賽全英公開賽，出征前不但有贊助商勝利體育為她準備相關用品，還獲得台南市體育會理事長劉福財贊助20萬元，為她今年捍衛世界球后寶座更添信心。

台北市大校長戴遐齡（右）為戴資穎加油。（取自戴資穎臉書粉絲頁）

就讀北市大的戴資穎，是首位登上世界球后寶座的台灣好手，儘管去年在里約奧運未能如願登上頒獎台，但失意成為她奮鬥動力，先在香港公開賽奪冠加冕球后，隨後又在超級系列年終賽再度奪冠，成功穩住球后寶座，也展現她遭遇挫折後，仍不屈不撓的奮戰精神。

戴資穎的努力表現，獲得台南市體育會劉福財的肯定。過去在足球貢獻許多心力的劉福財，看到小戴的奮戰精神，令他感動，決定自掏腰包，贊助20萬元，讓小戴的球后之路能走得更為踏實。

即將在3月初參加全英賽的戴資穎，今年面臨台北世大運與世錦賽撞期的抉擇，她毅然決定參加世大運，就是希望為地主留下金牌，更能為母校台北市立大學爭光。

(中時電子報)