梅竹賽戰火點燃 兩校車隊大比拚

交大、清大傳統賽事「梅竹賽」，18日以車隊嘉年華方式揭開前哨「戰」。（徐養齡攝）

梅竹賽車隊。（徐養齡攝）

「丁酉」梅竹賽下周開打，交大、清大兩校蓄勢待發，18日率先點燃前哨「戰」，動員百餘台機車車隊，浩浩蕩蕩繞行市區，嘶聲力竭搖旗吶喊，為賽事敲響序幕鐘。

交大、清大傳統經典賽事「梅竹賽」將於24到26日舉行，長期以來被視為關係校譽的重要指標，兩校比實力也比人氣，加上參觀人潮，每年參與學生突破千人，另舉辦周邊系列活動，帶動「梅竹」渲染力。

(中時)