空品年報出爐 高屏成霧霾之城

環保署空氣品質監測報告2016年出爐，高屏地區PM2.5（細懸浮微粒）濃度最高，其次為屏東潮州，在秋冬空汙季，整個高屏空品區屢屢成為霧霾之城！中南部公民團體將於明（19）日站出來，進行「2017 反空污找藍天抗暖化大遊行」，為捍衛「呼吸權」發出怒吼。

根據環保署統計去年全台76個空品監測站資料，以自動監測站PM2.5年平均濃度來看，高屏地區可說是霾害嚴重，左營30.1μg/m3最高，潮州也有29μg/m3，前金28.7μg/m3，整個高屏地區就包辦前3名。

若以PM10（懸浮微粒）的濃度來看，高雄地區也難逃汙染命運，去年全年平均濃度統計最高，分別為高雄的鳳山與楠梓地區，達到67.9μg/m3，其次才為麥寮65.9μg/m3。長期受到汙染迫害，中南部動員超過150個團體，將於明日下午走上街頭表達心聲。

擔任此次高雄遊行總召的台灣水資源保育聯盟發言人陳椒華說，高雄主因是臨海工業區跟燃煤發電廠，這些大型固定汙染源排放，加上東北季風將六輕、中火的汙染吹向南部，更造成加乘效應，她舉例，去年10月至今，高雄每月PM2.5濃度平均值都超過40μg/m3，分別為40.7、45.4、45.3、40μg/m3，是世界衛生組織年平均標準值的2.7~3倍。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣指出，這次遊行是台中市公益路第一次封街，中部更有高達3個醫師公會參與聯署，台中遊行人數至少5千，上看1萬人，希望中央能讓高汙染，高耗能的產業轉型，至少興達、台中、麥寮等舊電廠應規劃逐年除役，此外，緊急防治辦法要求工廠降載的PM2.5濃度標準，應該下修到71μg/m3，這樣才能達到成效。

(中時)