空品年報出爐 高屏成霧霾之城
環保署空氣品質監測報告2016年出爐，高屏地區PM2.5（細懸浮微粒）濃度最高，其次為屏東潮州，在秋冬空汙季，整個高屏空品區屢屢成為霧霾之城！中南部公民團體將於明（19）日站出來，進行「2017 反空污找藍天抗暖化大遊行」，為捍衛「呼吸權」發出怒吼。
根據環保署統計去年全台76個空品監測站資料，以自動監測站PM2.5年平均濃度來看，高屏地區可說是霾害嚴重，左營30.1μg/m3最高，潮州也有29μg/m3，前金28.7μg/m3，整個高屏地區就包辦前3名。
若以PM10（懸浮微粒）的濃度來看，高雄地區也難逃汙染命運，去年全年平均濃度統計最高，分別為高雄的鳳山與楠梓地區，達到67.9μg/m3，其次才為麥寮65.9μg/m3。長期受到汙染迫害，中南部動員超過150個團體，將於明日下午走上街頭表達心聲。
擔任此次高雄遊行總召的台灣水資源保育聯盟發言人陳椒華說，高雄主因是臨海工業區跟燃煤發電廠，這些大型固定汙染源排放，加上東北季風將六輕、中火的汙染吹向南部，更造成加乘效應，她舉例，去年10月至今，高雄每月PM2.5濃度平均值都超過40μg/m3，分別為40.7、45.4、45.3、40μg/m3，是世界衛生組織年平均標準值的2.7~3倍。
主婦聯盟台中分會副會長許心欣指出，這次遊行是台中市公益路第一次封街，中部更有高達3個醫師公會參與聯署，台中遊行人數至少5千，上看1萬人，希望中央能讓高汙染，高耗能的產業轉型，至少興達、台中、麥寮等舊電廠應規劃逐年除役，此外，緊急防治辦法要求工廠降載的PM2.5濃度標準，應該下修到71μg/m3，這樣才能達到成效。
(中時)
關鍵字：環保署空氣品質監測報告、細懸浮微粒、PM2.5、高屏地區
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。