政院共識營 林全：球隊重新整隊

我要評比

行政院長林全18日出席「行政院政務團隊工作會議」。（姚志平攝）

行政院微幅改組後，今舉辦共識營。行政院長林全會前受訪表示，共識營好像球隊上場打球，有時候教練需要喊暫停，重新整隊、討論一下，目的是彙整過去政府這段時間運作情況，希望形成更多默契，也會從組織運作、政策形成以及執行各方面來交換意見。

(中時)