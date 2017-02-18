虎航進軍中部旅遊市場，旅展有獎徵答就送

華航上下午各一場有獎徵答活動，都吸引許多民眾參加。（馮惠宜攝）

在此次旅展中，華航旗下廉價航空虎航首次進軍中部市場，在華航櫃上，上、下午都舉辦一場有獎徵答，送飛機上的各色小禮物，以及樂園門票，每每吸引許多民眾擠在華航的舞台前等著問答拿好禮。

華航集團集結了華航、華信、台灣虎航、華旅旅行社與諾富特飯店等集團夥伴，在旅展中提供優質、出色的旅遊產品，其中虎航推出旅展限定台中、澳門單程799元震撼價，此次台灣虎航首次進軍中部旅遊市場，推出了各式優惠票價與自由行專案，中台灣的旅客不要錯過這個難得的機會。

為吸引民眾到華航專櫃，台灣虎航也推出現場獨家限定的折扣促銷碼，凡是購買自台灣出發的來回機票，便有機會享有額外的10％票價折扣。

另，華航自2月中旬接手復興航空台中-花蓮航線，每週3班，便利旅客往返。這次旅展也推出5折機票，並與地方飯店、旅行社合作推出3天2夜自由行3999元起的好康。

華航也將往年在各大旅展最熱銷的「虎哩趴趴走．機+酒自由行專案」帶到此次旅展中，包括澳門假日金沙酒店三天兩夜專案每人最低5499起(未稅)、澳珠長隆四天三夜專案每人最低8999元起(未稅)等多項促銷行程專案諮問人數也是破表。

(中時)