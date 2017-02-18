二二八70週年 台南藝術聯展溫馨感人

今年是228事件70週年，台南市吳園藝文中心今天有場藝術聯展，以音樂、藝術呈現當時事件發生時的殘酷，氣氛溫馨感人，有人更潸然淚下。

「228大屠殺70週年暨1987年228平反運動30週年藝術聯展」，今天在台南市吳園藝文中心揭幕，會中展示畫作、雕刻等作品，呈現當時的面貌，也提醒世人莫讓228事件重演。

台南市長賴清德、總統府資政葉菊蘭、228受難者家屬等人都出席揭幕儀式。在悠揚的音樂聲中，眾人手持百合花默禱，且向佈滿受難者相片的慰靈碑獻花，氣氛溫馨感人。

葉菊蘭說，228事件的傷口延續40年，事件發生時是讓人恐懼退卻的，但平反當時很多人走上街頭，以愛為出發點，把傷口攤在陽光下，如今30年很快過去了，帶給台灣共生及記取歷史教訓，也讓很多人知道台灣這塊土地是最大的受害者。

賴清德表示，228事件讓人了解台灣人的勇敢和悲哀，但在走出轉型正義的第一步後，也有很大進展，前總統李登輝、馬英九等都有道歉，政府也有賠償。

賴清德說，學者專家統計，228事件有數萬人受害，真正申請只有2000多人，代表真相未完整呈現，還有很多人受到委屈。另外，事件有受害者，也有加害者，未來還要繼續努力，追求真相，公佈加害者。1060218

(中央社)