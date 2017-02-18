禽流感防疫 中市公園餵鴿最高罰1萬

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因應禽流感疫情，台中市建設局呼籲民眾避免餵食野鴿，並從今天起在7座鴿群易出沒公園加強稽查，如果民眾不聽導或拒不配合者即依規定處新台幣2000元以上1萬元以下罰鍰。

台中市政府強化禽場稽查、取締載禽車、巡檢各區域有無棄置禽屍等防疫工作；此外，為避免接觸野鴿降低風險，建設局也加強稽查7座有野鴿出沒的公園。

建設局表示，繼昨日以勸導為主，今天起展開為期1週的加強稽查，避免民眾餵食野鴿，做好自我防護，勸導不聽或拒不配合者將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」規定，處2000元以上1萬元以下罰鍰。

建設局公園管理科長張以欣表示，市府為防範禽流感，今天起展開為期1週的加強稽查，在台中公園等7處易有鴿群出沒的公園，呼籲民眾遠離鴿群，不要帶飼料餵食，並勤洗手，做好自我防護。

7座野鴿聚集公園包括，台中公園、長青公園、東興公園、東英公園、樂成公園、新都生態公園、北屯兒童公園。

建設局說，除加強鴿糞、羽毛等環境清潔頻率，也針對餵食野鴿的行為進行勸導取締，呼籲勿任意靠近、接觸及餵食野鴿（或其他禽鳥），若有接觸鳥類排泄物或羽毛，應以肥皂清潔雙手；若有發現死亡禽類，請勿直接接觸屍體，立即通報1999轉知台中市動物保護防疫處前往處理。1060218

(中央社)