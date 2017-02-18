涉義大利洗錢 中國銀行繳2千萬罰金
中國銀行米蘭分行遭義大利檢方指控涉及洗錢，金額高達22億歐元（新台幣約722億元）案日前和解。4名涉案員工被判2年徒刑但可緩刑，由米蘭分行繳納60萬歐元罰金。
彭博報導，根據文件，義大利當地法院在中國銀行同意支付60萬歐元罰金後，4名涉案員工最後以2年徒刑但可緩刑和解收場。
報導指出，中國銀行透過電子郵件發表聲明指出，和解是為了避免冗長官司，米蘭分行並可「集中精力拓展業務」。而米蘭分行「一直遵守國家和國際相關規定」。
2015年6月，義大利佛羅倫斯檢方對中國銀行米蘭分行及中國大陸移民共297人展開調查，理由是在義大利托斯卡納地區，多個由中國大陸移民組成的犯罪集團影響力不斷增強。
調查發現，2006至2010年間，來自這些犯罪集團超過45億歐元的資金被洗錢後，匯往中國大陸，其中22億元是由中國銀行米蘭分行經手。而米蘭分行則獲得超過75.8萬歐元的佣金。1060218
(中央社)
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