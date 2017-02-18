百年山佳車站修復亮相 蒸氣火車復駛

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百年古蹟山佳火車站歷時1年多修復，18日重現開幕。80年歷史的CK124蒸氣火車也重新上路，載著數百位鐵道迷到山佳參加開幕儀式。中央社記者林長順攝 106年2月18日

百年古蹟山佳火車站歷時1年多修復，今天開幕重現。80年歷史的CK124蒸氣火車也重新上路，從樹林車站載著數百位鐵道迷到山佳參加開幕儀式。

為慶祝具百年歷史的山佳車站修復完成，重現古早鐵道風華，新北市政府與台鐵於今天共同舉辦「舊事煤好」完工特展，並復駛CK124蒸氣火車，由市長朱立倫帶著民眾，一同到山佳車站參加特展開幕儀式。

大批鐵道迷為爭睹蒸氣火車，搶進樹林車站，拍攝火車進站風采，鐵道沿線也擠滿民眾向乘客揮手，車上、車下都充滿興奮與熱鬧氣氛。

朱立倫表示，鐵道發展見證了台灣交通演進與地方發展，並兼具促進文化與觀光功能，像是去平溪遊玩的遊客，不僅只是放天燈，也會體驗鐵道風情。山佳車站修復後，可結合樹林觀光、文化、老街和蓋淡坑煤礦舊址等在地特色，作為新興的觀光景點。

朱立倫說，新的山佳車站結合舊車站整建後，在不影響交通前提與環境前提下，可開放民眾搭乘，市府將與台鐵共同規劃，讓蒸汽火車常態性展示，結合樹林山佳在地特色，推動觀光與地方發展。

台鐵副局長何獻霖表示，山佳車站是目前台北、新竹間僅存興建於20世紀初的車站，建於日治明治年間（1901），民國91年指定為新北市市定古蹟。台鐵斥資約2600萬重新修復，保留當年日式建築特色，充滿濃郁的小站風情。

新北市文化局表示，「舊事煤好」展出內容，包括舊時旅客列車時刻表、鐵道模型、台灣全島地圖（縱貫線含山仔腳站）及山佳車站藝術創作復刻展示等，展出時間至4月4日止。

另外，鶯歌陶瓷博物館也有運煤常設展，18至19日還舉辦3場彩繪DT650陶瓷小列車活動，歡迎民眾前往參觀體驗。1060218

(中央社)