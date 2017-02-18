大馬媒體大幅報導台精品獎頒獎典禮

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馬來西亞「優勢財經日報」近期大幅報導台灣精品獎頒獎典禮，並報導舉辦背後的一些故事，獲得大馬各界對這個跨越4分之1世紀獎項的重視。

「優勢財經日報」獲得台灣外貿協會邀請，於2月12日至18日期間赴台採訪第25屆台灣精品獎頒獎典禮暨採訪台灣精品得獎廠商，並於15日公布台灣精品獎金銀質獎獲獎名單及大幅報導台灣精品故事。

由經濟部指導、國際貿易局主辦、外貿協會執行的第25屆台灣精品獎頒獎典禮，15日於台北國際會議中心，以「榮耀25」為主題盛大舉行，並公布台灣精品獎最高榮耀─台灣精品獎金銀質獎獲獎名單。

副總統陳建仁、經濟部長李世光、國際貿易局長楊珍妮，以及外貿協會董事長黃志芳等貴賓蒞臨現場，與逾400位台灣精品獎獲獎廠商代表共襄盛舉。

報導引述黃志芳的言論表示，台灣精品獎舉辦25年，見證台灣經濟從傳統製造業奠定發展基石後，接著是電子通訊產業的飛速成長，直到現在轉向電子商務、精密機械、生活、文創等多元類型的產品頭角崢嶸。

而本屆獲獎產品橫跨多元產業，其中有近8成，計412件為台灣大力推動的亞洲矽谷、生技醫療、智慧機械與綠能科技等產業類別，顯示本獎項推動台灣產業轉型的指標意義，獲得台灣精品獎，是台灣品牌廠商產品具創新價值的肯定。

報導表示，本屆「台灣精品獎」從1188件報名產品，由90名專業評審嚴謹評選出528件台灣精品。並由8位國內外審查委員，決選10件金質獎及20件銀質獎產品。今年的特色：機械類結合工業4.0及智能化、領先國際的創新科技、創造加值商業模式，以及掌握高齡化及行動醫療趨勢，迎合特殊族群市場需求等。

報導也強調，這次頒獎典禮更有來自全球19個國家20位國際媒體採訪團，一同見證榮耀時刻，尤其政府大力推動的新南向政策國家，包括：菲律賓馬尼拉時報、新加坡聯合早報、泰國曼谷郵報、馬來西亞財經日報等重要媒體，而這些國際媒體對於台灣優質創新產品大為驚艷。1060218

(中央社)