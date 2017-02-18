金正男遇襲後慘狀曝光 無意識癱在機場
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞遭謀殺身亡，當時遇襲後無意識癱在機場椅子上的駭人畫面曝光。
英國「每日鏡報」（Daily Mirror）網站報導，「新海峽時報」（New Straits Times）今天頭版刊登金正男最後影像，也刊出監視器捕捉到的其餘4名嫌疑人畫面。
目前暫時無法證實影像的真實性。
路透社報導，金正男13日在吉隆坡國際機場遇襲後喪生，外界認為是被人快速施以毒藥。南韓和美國官員先前表示，他是遭到北韓特工暗殺。
大馬警方目前逮捕4名嫌犯，包括29歲越南女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）、25歲印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah）和她馬來西亞籍男友，以及1名北韓男子。
根據每日鏡報，涉案的席蒂艾沙可能是遭人利用，收取100美元（約新台幣3096元）以為自己參與某個整人節目。報導稱，席蒂艾沙從沒聽過金正男這個人。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。