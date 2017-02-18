金正男遇襲後慘狀曝光 無意識癱在機場

我要評比

北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞遭謀殺身亡，當時遇襲後無意識癱在機場椅子上的駭人畫面曝光。

英國「每日鏡報」（Daily Mirror）網站報導，「新海峽時報」（New Straits Times）今天頭版刊登金正男最後影像，也刊出監視器捕捉到的其餘4名嫌疑人畫面。

目前暫時無法證實影像的真實性。

路透社報導，金正男13日在吉隆坡國際機場遇襲後喪生，外界認為是被人快速施以毒藥。南韓和美國官員先前表示，他是遭到北韓特工暗殺。

大馬警方目前逮捕4名嫌犯，包括29歲越南女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）、25歲印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah）和她馬來西亞籍男友，以及1名北韓男子。

根據每日鏡報，涉案的席蒂艾沙可能是遭人利用，收取100美元（約新台幣3096元）以為自己參與某個整人節目。報導稱，席蒂艾沙從沒聽過金正男這個人。1060218

(中央社)