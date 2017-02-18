熊本熊再訪基隆 大跳健康操孩童樂開懷
日本超高人氣吉祥物熊本熊（KUMAMON）今天再度現身舊基隆火車站，為「熊本縣物產展」代言，熊本熊大跳健康操賣萌，孩童開心不已。
熊本熊也稱職地扮演起代言人角色，現場剝起超大顆保力龍道具製成的「晚白柚」，還睡在八代平原特產的燈心草睡席，生動逗趣模樣萌翻全場。
熊本熊並帶領民眾大跳健康舞，孩童無不睜大雙眼緊盯熊本熊一舉一動，還有小朋友跟著音樂扭腰擺臀，熊本熊最後還與孩子們合照，家長紛紛拿起手機，為孩子留念。
基隆市長林右昌表示，基隆市去年首度舉辦「熊本縣物產展」，八代市準備2個貨櫃特產，短短不到2個小時就銷售一空，這次再度造訪基隆，加強雙邊交流，增進彼此友誼，希望民眾拿出熱情，用力消費。
會場並展售迷你鯛魚燒、大判燒、冷凍牡丹餅、燉菜饅頭、玉綠茶、睡蓆、白柚果凍、金之米等人氣美食和商品。1060218
(中央社)
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