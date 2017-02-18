竹市表揚十大傑出農友 23歲蜂農獲選

新竹市表揚十大傑出農民。（徐養齡翻攝）

新竹市表揚十大傑出農民。（徐養齡翻攝）

新竹市18日表揚十大傑出農民，獲獎人當中，年僅23歲的蜂農江義揚最為顯眼，身為家族第4代養蜂傳人，他選擇專心為家族事業打拼，讓竹市蜂蜜在國內嶄露頭角。

市長林智堅表示，食安議題近年受到關注，農業尤其重要，為了不讓年輕一輩與土地越來越遙遠，市府長期推動食農教育，希望年輕孩子也有機會參與農田，知道餐桌上的食物從何而來。

江義揚表示，18歲剛接觸養蜂業時，全身裝備齊全才敢接近蜜蜂，現在已經能夠享受養蜂的成就感。他說，照顧蜜蜂就像照顧小寶寶，須每天細心照料、觀察需求，適時補充花粉和糖水，雖然辛苦卻很有成就感。

(中時)