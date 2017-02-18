機場診療室癱坐 金正男遇刺毒發慘照曝光
北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男，13日在馬來西亞機場遭噴灑毒液殺害，引發各界關注。而今天馬來西亞的《新海峽時報》在頭版刊首度曝光了金正男在遇刺後，癱坐在機場診療室的毒發慘照。
先前報導指出，金正男在遇刺後，一度想到廁所沖洗但又折返，表情痛苦地跑回機場櫃檯前，向地勤人員求救，他用英語說：「好痛苦，非常痛苦，我被噴灑了液體」，之後被送到機場診療室搶救，但他情況急劇惡化，因此醫生將他轉往布城醫院，但他仍在到院前就已經死亡。
據《新海峽時報》報導，金正男這次在機場診療室的照片是機場的監視器畫面截圖，從畫面中可以看到他身穿藍色上衣，外表沒有明顯外傷，雙眼緊閉、右手伸長的癱在椅子的手把上等待救援。
(中時電子報)
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