被爆求婚未給答案？ 楊謹華：別憑空自己想像

楊謹華對被求婚一事做出回應。(圖/本報系資料照)

楊謹華和男友Ben交往10個多月，不僅愛相隨到美國玩了半個月，甚至傳出Ben已經向她求婚，只是還沒給出回覆，對於此傳聞也讓她在臉書回應，表示「尊重」每個人的工作，但沒有的事情也不能憑空捏造。

楊謹華臉書全文。(圖/楊謹華臉書)

楊謹華臉書表示，從以前到現在相當重視「尊重」兩個字，也能體諒每個人的工作性質，隨後則表示有些話真的不能亂講，有些事更是不能只靠想像就杜撰所有內容，也被網友推測是對被男友求婚報導做出回應，不過她表示會正面看待此烏龍傳聞，也會略過負面情緒，樂觀面對未來的日子。

(中時電子報)