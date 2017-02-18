玩阿里山住嘉義 飯店業旅展搶客

嘉義市這次總共有20個攤位，吃喝玩樂應有盡有，滿足逛旅展民眾的需求。（張妍溱攝）

舞台上正妹熱力主持有獎徵答，吸引台下觀眾熱情回應，炒熱現場氣氛。（張妍溱攝）

台中春季國際旅展各縣市政府熱情參與，其中嘉義縣市也進駐設嘉義館，嘉義市政府觀光行政科長黃淑雲說，嘉義市這次總共有20個攤位、6家飯店、1家旅行社及6間伴手禮、還有觀光工廠，滿足逛旅展民眾吃喝玩樂的需求。

黃淑雲說，遊客要上阿里山看日出、逛奮起湖老街，住宿在嘉義市是最好的選擇，包括文創旅店、背包客飯店、四、五星級飯店在旅展期間天天祭出優惠；嘉義縣有阿里山、奮起湖、鰲鼓濕地、高跟鞋教堂與故宮南院等景點，是遊客到嘉義必選觀光勝地，嘉義館大力行銷多元旅遊風貌，歡迎大家來嘉義玩。

嘉義市長涂醒哲表示，一定要在展覽場上，將嘉義市好玩、好住、好買的特色，完整呈現給更多的民眾，希望為業者加油打氣，也透過更多的推廣、曝光，讓嘉義市不再只是被路過，而是累積更多的好玩口碑，促進嘉義市在觀光發展上的長效。

嘉義市政府在這次旅展中，結合民間業者，展現「嘉義市的熱情」，在地業者積極參與，包括皇品國際酒店、尊皇大飯店、安蘭居國際青年館、冠閣商務大飯店、承藝文旅－桃城茶樣子、香緹時尚旅館等6家旅館業者，以及月桃故事館觀光工廠、新明津美食餐廳、滿棠茶品、黃金客手工蛋捲、上島咖啡、愛木村及遠達國際旅行社等共計13家業者與市府一起前進旅展拚觀光。

(中時)