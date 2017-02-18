紀念228 賴清德：繼續追求真相 公布加害者

台南市紀念228事件70周年暨228平反30周年，市長賴清德、總統府資政葉菊蘭等人都出席。(曹婷婷攝)

今年是228事件70周年，也是鄭南榕推動平反228運動30周年，台南市長賴清德指出，30年前鄭南榕等人走出轉型正義的第一步，開啟台灣社會一連串轉型正義運動，後來，李登輝、馬英九、蔡英文總統也都公開道歉，他呼籲，未來要繼續努力，公布加害者，但不是為了復仇，而是要追求真相，讓這國家和平、有尊嚴，避免228事件再次發生。

「228大屠殺70週年暨1987年228平反運動30週年藝術聯展」，今天在台南市吳園藝文中心揭幕，台南市長賴清德、總統府資政葉菊蘭、228受難者家屬等人都出席，眾人手持百合花，向佈滿受難者相片的慰靈碑獻花。

葉菊蘭說，228事件的傷口延續40年，事件發生時是讓人恐懼退卻的，但平反當時很多人走上街頭，以愛為出發點，把傷口攤在陽光下，如今30年很快過去了，帶給台灣共生及記取歷史教訓，也讓很多人知道台灣這塊土地是最大的受害者。

賴清德表示，228事件讓人了解台灣人的勇敢和悲哀，但在走出轉型正義的第一步後，也有很大進展，前總統李登輝、馬英九等都有道歉，政府也有賠償。

賴清德說，學者專家統計，228事件有數萬人受害，真正申請只有2000多人，代表真相未完整呈現，還有很多人受到委屈。另外，事件有受害者，也有加害者，未來還要繼續努力，追求真相，公佈加害者。

(中時)